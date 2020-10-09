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19:52 (мск), источник: ТАСС

Надаль в 13-й раз вышел в финал Roland Garros

ТАСС, 9 октября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) в пользу 34-летнего испанца (второй номер посева), Надаль не уступил на турнире ни сета. Шварцман имел 12-й номер посева. Второй финалист определится в пятницу по итогам встречи между сербом Новаком Джоковичем (1) и греком Стефаносом Циципасом (5).

Шварцман обыграл Надаля в четвертьфинале турнира в Риме, который проходил на грунтовых кортах. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу аргентинца и состоялась 19 сентября.

Надаль сыграет в финале Открытого чемпионата Франции в 13-й раз, установив рекорд по количеству выходов в финал одного турнира серии Большого шлема (швейцарец Роджер Федерер 12 раз играл в финале Уимблдона), испанец ни разу не проигрывал в финале турнира и удерживает рекордный показатель по количеству титулов (12),

Надаль всего два раза проигрывал в матчах на Открытом чемпионате Франции в карьере — в четвертом круге Roland Garros — 2009 шведу Робину Сёдерлингу и в четвертьфинале в 2015 году Джоковичу). Следующий финал станет для него четвертым кряду. Всего на его счету 19 побед на турнирах серии Большого шлема, в случае победы в финале Roland Garros он догонит Федерера по числу побед на турнирах серии Большого шлема (20). На данный момент он является второй ракеткой мира, завоевав 85 титулов на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

28-летний Шварцман занимает 14-е место в рейтинге АТР, в его активе три титула под эгидой организации. Аргентинец впервые играл в полуфинале турнира серии Большого шлема.

Турнир завершится 11 октября.

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