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00:03 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Джокович в третий раз встретится с Надалем в финале Открытого чемпионата Франции

ТАСС, 9 октября. Сербский теннисист Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 в пользу 33-летнего серба (первый номер посева). 22-летний Циципас имел пятый номер посева.

Джокович в пятый раз сыграет в финале Открытого чемпионата Франции, в решающем матче он встретится с победителем трех последних турниров испанцем Рафаэлем Надалем (2). Джокович и Надаль сыграют в финале турнира серии Большого шлема в девятый раз (самое частое противостояние в финалах наравне с матчами Надаль — Роджер Федерер). Серб является последним теннисистом, выигравшим Открытый чемпионат Франции до Надаля (2016). Они разыграют титул в третий раз (2012, 2014, 2020), в предыдущих двух финалах сильнее был Надаль, в 2015 году Джокович обыграл Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Испанец ни разу не проигрывал в финалах Открытого чемпионата Франции, став победителем турнира рекордное количество раз (12).

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Джокович является первой ракеткой мира. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. На его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

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Циципас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. Он повторил свое высшее достижение на турнирах серии Большого шлема, ранее грек играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Финал пройдет 11 октября, матч начнется в 16:00 мск.

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