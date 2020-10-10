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14:31 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Бондаренко и Шнайдер уступили в финале юниорского парного Roland Garros

ТАСС, 10 октября. Российские теннисистки Мария Бондаренко и Диана Шнайдер проиграли итальянкам Элеоноре Алвизи и Лизе Пигато в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в юниорском парном разряде.

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Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу итальянок.

Российская пара была посеяна на турнире под пятым номером. Итальянки не имели номера посева.

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17-летняя Бондаренко занимает 1079-е место одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и 12-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). 16-летняя Шнайдер занимает 34-ю строчку юниорского рейтинга ITF.

17-летняя Алвизи занимает 94-е место юниорского рейтинга ITF, ее ровесница Пигато находится на 53-м месте, а также занимает 606-ю позицию рейтинга WTA.

Теннисистки из Италии выиграли юниорский парный турнир во Франции в третий раз. Ранее победы одерживали Флавия Пеннетта и Роберта Винчи (1999 год), а также Элис Канепа и Джулия Казони (1996).

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