Россиянки Бондаренко и Шнайдер уступили в финале юниорского парного Roland Garros

Российская пара была посеяна на турнире под пятым номером. Итальянки не имели номера посева.

17-летняя Алвизи занимает 94-е место юниорского рейтинга ITF, ее ровесница Пигато находится на 53-м месте, а также занимает 606-ю позицию рейтинга WTA.

Теннисистки из Италии выиграли юниорский парный турнир во Франции в третий раз. Ранее победы одерживали Флавия Пеннетта и Роберта Винчи (1999 год), а также Элис Канепа и Джулия Казони (1996).