Россиянки Бондаренко и Шнайдер уступили в финале юниорского парного Roland Garros

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу итальянок.
Российская пара была посеяна на турнире под пятым номером. Итальянки не имели номера посева.
17-летняя Бондаренко занимает 1079-е место одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и 12-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). 16-летняя Шнайдер занимает 34-ю строчку юниорского рейтинга ITF.
17-летняя Алвизи занимает 94-е место юниорского рейтинга ITF, ее ровесница Пигато находится на 53-м месте, а также занимает 606-ю позицию рейтинга WTA.
Теннисистки из Италии выиграли юниорский парный турнир во Франции в третий раз. Ранее победы одерживали Флавия Пеннетта и Роберта Винчи (1999 год), а также Элис Канепа и Джулия Казони (1996).