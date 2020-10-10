Герасимов и Ивашко стартуют в квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста сегодня проведут стартовые матчи квалификации турнира в российском
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста сегодня проведут стартовые матчи квалификации турнира в российском
В первом квалификационном раунде одиночного разряда Илья Ивашко, занимающий 136-е место в мировом рейтинге, встретится с австралийским теннисистом Максом Перселлом, у которого 228-я позиция. В случае успеха в этой игре Илья Ивашко завтра поспорит за выход в основную сетку с победителем матча между россиянином Андреем Кузнецовым (573-й номер рейтинга АТР) и сербом Виктором Троицки (192).
На старте квалификации парного разряда Илья Ивашко и австралиец Джеймс Дакворт будут соперничать с американским тандемом Маккензи Макдональд / Джеффри Джон Волф.
В одиночном разряде Егор Герасимов (83) выступит без участия в квалификации. В 1/16 финала его соперником будет Евгений Донской (119).
Матчи основной сетки турнира в