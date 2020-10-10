Герасимов и Ивашко стартуют в квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В первом квалификационном раунде одиночного разряда Илья Ивашко, занимающий 136-е место в мировом рейтинге, встретится с австралийским теннисистом Максом Перселлом, у которого 228-я позиция. В случае успеха в этой игре Илья Ивашко завтра поспорит за выход в основную сетку с победителем матча между россиянином Андреем Кузнецовым (573-й номер рейтинга АТР) и сербом Виктором Троицки (192).

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На старте квалификации парного разряда Илья Ивашко и австралиец Джеймс Дакворт будут соперничать с американским тандемом Маккензи Макдональд / Джеффри Джон Волф. Белорусско-казахстанский дуэт Егор Герасимов / Михаил Кукушкин сыграет с российской парой Евгений Донской / Роман Сафиуллин.

В одиночном разряде Егор Герасимов (83) выступит без участия в квалификации. В 1/16 финала его соперником будет Евгений Донской (119).