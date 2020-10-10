Котов вышел во второй круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянин Павел Котов стартовал с победы в квалификации домашнего теннисного турнира в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянин Павел Котов стартовал с победы в квалификации домашнего теннисного турнира в
Получивший wild card Котов в своем стартовом матче в квалификации обыграл представляющего Австрию Юрия Родионова (6-й номер посева) — 6:4, 3:6, 7:5. На корте теннисисты провели чуть менее двух часов.
Следующим соперником Котова станет либо его соотечественник Теймураз Габашвили, либо Эмилио Гомес из Эквадора.