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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Котов вышел во второй круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянин Павел Котов стартовал с победы в квалификации домашнего теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

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Получивший wild card Котов в своем стартовом матче в квалификации обыграл представляющего Австрию Юрия Родионова (6-й номер посева) — 6:4, 3:6, 7:5. На корте теннисисты провели чуть менее двух часов.

Следующим соперником Котова станет либо его соотечественник Теймураз Габашвили, либо Эмилио Гомес из Эквадора.

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