Девятнадцатилетняя Ига Швёнтек выиграла Roland Garros

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 19-летней Швёнтек. У Кенин был четвертый номер посева, у Швёнтек не было номера посева. В парном разряде Швёнтек с американкой Николь Мелихар дошла до полуфинала.

Швёнтек впервые выиграла турнир серии Большого шлема, до этого она дважды выходила в четвертый круг: на Открытом чемпионате Франции — 2019 и Открытом чемпионате Австралии — 2020. Швёнтек располагается на 54-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), она выиграла первый титул во взрослой карьере. В 2018 году она выиграла Уимблдон среди юниоров, а также юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде (2018).

Швёнтек стала первой польской победительницей турнира серии Большого шлема. Она стала второй представительницей Польши, сумевшей пробиться в финал турнира серии Большого шлема в Открытой эре, первой это сделать удалось Агнешке Радваньской на Уимблдоне в 2012 году (уступила американке Серене Уильямс). Она стала первой представительницей Польши, которая вышла в финал Открытого чемпионата Франции в Открытой эре, в 1939 году в финале проиграла Ядвига Енджеёвская.

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Польская теннисистка повторила достижение бельгийки Жюстин Энен (2007), не проигравшей в ходе турнира ни одного сета, также Швёнтек ни разу не проигрывала за матч более пяти геймов. На пути к финалу она выбила румынку Симону Халеп (первый номер посева) и прошлогоднюю финалистку Маркету Вондроушову из Чехии. Она стала самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2005 года, когда турнир в 19 лет выиграл испанец Рафаэль Надаль.

В шестой раз и во второй на Открытом чемпионате Франции победительницей турнира Большого шлема стала теннисистка, не имевшая номер посева (Крис О'Нил, Серена Уильямс, Ким Клейстерс, Елена Остапенко, Слоан Стивенс).

О Кенин

21-летняя Кенин является уроженкой Москвы. Теннисистка занимает шестое место в рейтинге WTA, завоевав пять титулов под эгидой организации. Она во второй раз вышла в финал турнира серии Большого шлема. В 2020 году Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии. Ранее на Открытом чемпионате Франции она ни разу не проходила дальше четвертого круга.