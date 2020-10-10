Ига Свентек: Два года назад я выиграла юниорский «Шлем», время прошло быстро

В финальном матче 53-я ракетка мира одолела Софию Кенин (6:4, 6:1) и завоевала первый титул «Большого шлема». Ранее она лишь один раз участвовала в финале турнира WTA, в котором проиграла.

— Честно говоря, очень тяжело говорить. Я не знаю, что сказать, — сказала Свентек. — Я рада, что здесь присутствует моя семья. Не знаю, это безумие. Всего два года назад я выиграла юниорский турнир «Большого шлема», а сейчас я здесь, все произошло быстро.