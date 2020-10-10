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10 октября, источник: Спорт РИА Новости

Габашвили не вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог выйти в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче первого круга квалификации Габашвили проиграл посеянному под 4-м номером эквадорцу Эмилио Гомесу со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Матчи основной сетки турнира в Петербурге начнутся с понедельника, 12 октября.

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