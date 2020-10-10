Кравиц и Мис стали победителями парного турнира «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис выиграли парный турнир Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис выиграли парный турнир Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Кравиц и Мис, получившие восьмой номер посева, в финальном матче обыграли хорвата Мате Павича и бразильца Бруно Соареса (7-й номер посева) со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Немецкий дуэт стал победителем «Ролан Гаррос» второй год подряд.