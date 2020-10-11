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19:11 (мск), источник: ТАСС

Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Roland Garros

ТАСС, 11 октября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира, прошедшего в Париже на грунтовых кортах, составил €38 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:2, 7:5 в пользу 34-летнего Надаля, который был посеян на турнире под вторым номером. 33-летний Джокович имел первый номер посева.

Надаль и Джокович встретились в рекордный 56-й раз (самое частое противостояние, Джокович выиграл 29 матчей) и в восьмой раз в рамках Roland Garros (семь побед Надаля), что также является рекордным показателем. Теннисисты разыграли между собой 27-й трофей, никто не встречался в финалах чаще (15 побед Надаля). Серб и испанец также в девятый раз встретились в финале турнира серии Большого шлема (Надаль выиграл в пятый раз), что является повторением рекорда Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

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Надаль в четвертый раз выиграл турнир серии Большого шлема, не проиграв ни единого сета, и является лидером по этому показателю в Открытой эре. Эта победа стала для него 100-й на Roland Garros, при этом испанец всего дважды терпел поражение на турнире: в четвертом круге Roland Garros — 2009 он проиграл шведу Робину Сёдерлингу и в четвертьфинале розыгрыша 2015 года — Джоковичу. По количеству побед на каком-либо турнире Большого шлема он проигрывает лишь Федереру, в активе которого 101 победа на Уимблдоне и 102 — на Открытом чемпионате Австралии.

В третий раз финальный матч Roland Garros стартовал с победы в сете со счетом 6:0 (1977, 2004, 2020). В противостоянии Надаля и Джоковича «сухая» победа в сете случилась во второй раз, в обоих случаях ее одерживал Надаль. Джокович по ходу встречи выиграл лишь семь геймов, меньше он выигрывал лишь в матче турнира серии Большого шлема против россиянина Марата Сафина (3 гейма), который прошел 19-летнего серба в первом круге Australian Open — 2005 и впоследствии стал победителем турнира.

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О теннисистах

Надаль сыграл в финале Roland Garros в 13-й раз, установив рекорд по количеству выходов в финал одного турнира серии Большого шлема (Федерер 12 раз играл в финале Уимблдона), испанец ни разу не проигрывал в финале турнира и улучшил свой же рекордный показатель по количеству титулов. Теперь на его счету 20 побед на турнирах серии Большого шлема, он догнал единолично лидировавшего по этому показателю Федерера. Помимо 13 побед на Roland Garros, четыре раза испанец выигрывал Открытый чемпионат США, два раза — Уимблдон и один раз — Открытый чемпионат Австралии. На данный момент Надаль является второй ракеткой мира, завоевав 85 титулов на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Джокович в пятый раз сыграл в финале Открытого чемпионата Франции. Серб остается последним теннисистом, выигравшим Открытый чемпионат Франции до серии побед Надаля (2016). Джокович является первой ракеткой мира, на его счету 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. На его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

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