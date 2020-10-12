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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на десятую строчку в обновленном рейтинге ATP.

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Источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев, вылетевший в первом круге Roland Garros, опустился с пятой на шестую позицию.

Рейтинг ATP от 12 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925.

6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 890.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 650.

8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180.

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.

10 (12). Андрей Рублев (Россия) — 2 974…

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2 200.

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