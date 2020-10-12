Рублев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP
Россиянин Андрей Рублев поднялся на десятую строчку в обновленном рейтинге ATP.
Россиянин Андрей Рублев поднялся на десятую строчку в обновленном рейтинге ATP.
Даниил Медведев, вылетевший в первом круге Roland Garros, опустился с пятой на шестую позицию.
Рейтинг ATP от 12 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 890.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 650.
8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180.
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.
10 (12). Андрей Рублев (Россия) — 2 974…
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2 200.