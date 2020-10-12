Россиянка Александрова опустилась на 33-е место в рейтинге WTA

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Александрова завершила выступление в третьем круге, уступив в двух сетах украинке Элине Свитолиной.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака. Победительница Roland Garros 19-летняя Ига Швёнтек из Польши поднялась на 37 строчек и располагается на 17-м месте, финалистка турнира София Кенин из США занимает четвертую позицию.