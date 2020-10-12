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10:38 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Александрова опустилась на 33-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 12 октября. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 31-й на 33-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Александрова завершила выступление в третьем круге, уступив в двух сетах украинке Элине Свитолиной.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака. Победительница Roland Garros 19-летняя Ига Швёнтек из Польши поднялась на 37 строчек и располагается на 17-м месте, финалистка турнира София Кенин из США занимает четвертую позицию.

Рейтинг WTA от 12 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780;.

4 (6). София Кенин (Чехия) — 5 760;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260;.

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555;.

8 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4 516;.

9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505;.

10 (9). Серена Уильямс (США) — 4 080…

33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775…

36 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…

47 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 388…

61 (58). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…

75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935…

96 (89). Варвара Грачева (Россия) — 778…

99 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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