Россиянка Александрова опустилась на 33-е место в рейтинге WTA

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Александрова завершила выступление в третьем круге, уступив в двух сетах украинке Элине Свитолиной.
В первой тройке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака. Победительница Roland Garros 19-летняя Ига Швёнтек из Польши поднялась на 37 строчек и располагается на 17-м месте, финалистка турнира София Кенин из США занимает четвертую позицию.
Рейтинг WTA от 12 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780;.
4 (6). София Кенин (Чехия) — 5 760;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260;.
6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555;.
8 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4 516;.
9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505;.
10 (9). Серена Уильямс (США) — 4 080…
33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775…
36 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…
47 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 388…
61 (58). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…
75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935…
96 (89). Варвара Грачева (Россия) — 778…
99 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.