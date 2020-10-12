Соболенко и Азаренко сохранили позиции в рейтинге WTA, Саснович поднялась на три места

После завершения открытого чемпионата Франции Арина Соболенко имеет в своем активе 3675 очков. Виктория Азаренко по-прежнему на 14-й позиции, набрав 3122 балла, а Александра Саснович поднялась с 96-го на 93-е место, имея 798 очков. Новоиспеченная победительница «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Швентек переместилась на 17-ю строку, набрав 2960 баллов.
Первая десятка мирового рейтинга сейчас выглядит так:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,
10. Серена Уильямс (США) — 4080.
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В мужском мировом рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 85-м месте, имея 755 очков, у Ильи Ивашко 425 баллов и 141-я позиция.
Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,
6. Даниил Медведев (Россия) — 5890,
7. Александр Зверев (Германия) — 4650,
8. Диего Шварцман (Аргентина) — 3180,
9. Маттео Берреттини (Италия) — 3075,
10. Андрей Рублев (Россия) — 2974.