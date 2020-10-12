Соболенко и Азаренко сохранили позиции в рейтинге WTA, Саснович поднялась на три места

После завершения открытого чемпионата Франции Арина Соболенко имеет в своем активе 3675 очков. Виктория Азаренко по-прежнему на 14-й позиции, набрав 3122 балла, а Александра Саснович поднялась с 96-го на 93-е место, имея 798 очков. Новоиспеченная победительница «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Швентек переместилась на 17-ю строку, набрав 2960 баллов.