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10:52 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Азаренко сохранили позиции в рейтинге WTA, Саснович поднялась на три места

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2020

После завершения открытого чемпионата Франции Арина Соболенко имеет в своем активе 3675 очков. Виктория Азаренко по-прежнему на 14-й позиции, набрав 3122 балла, а Александра Саснович поднялась с 96-го на 93-е место, имея 798 очков. Новоиспеченная победительница «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Швентек переместилась на 17-ю строку, набрав 2960 баллов.

Первая десятка мирового рейтинга сейчас выглядит так:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

3. Наоми Осака (Япония) — 5780,

4. София Кенин (США) — 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,

10. Серена Уильямс (США) — 4080.

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В мужском мировом рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 85-м месте, имея 755 очков, у Ильи Ивашко 425 баллов и 141-я позиция.

Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,

6. Даниил Медведев (Россия) — 5890,

7. Александр Зверев (Германия) — 4650,

8. Диего Шварцман (Аргентина) — 3180,

9. Маттео Берреттини (Италия) — 3075,

10. Андрей Рублев (Россия) — 2974.

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