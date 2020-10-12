Джокович примет участие в теннисном турнире в Вене впервые с 2007 года
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в теннисном турнире в Вене, сообщает
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в теннисном турнире в Вене, сообщает
Последний раз сербский теннисист выступал на турнире в столице Австрии в 2007 году. В финале он победил швейцарца Станисласа Вавринку.
Турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября, призовой фонд составит почти 1,5 миллиона евро.
В воскресенье Джокович уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Франции.