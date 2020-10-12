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13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович примет участие в теннисном турнире в Вене впервые с 2007 года

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в теннисном турнире в Вене, сообщает пресс-служба АТР.

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Источник: РИА "Новости"

Последний раз сербский теннисист выступал на турнире в столице Австрии в 2007 году. В финале он победил швейцарца Станисласа Вавринку.

Турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября, призовой фонд составит почти 1,5 миллиона евро.

В воскресенье Джокович уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Франции.

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