Аслан Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев преодолел барьер первого раунда теннисного турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев преодолел барьер первого раунда теннисного турнира в
Карацев на старте турнира обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Следующим соперником Карацева будет победитель противостояния Карен Хачанов (Россия, 4-й номер посева) — Джеймс Дакворт (Австралия).