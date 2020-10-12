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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аслан Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев преодолел барьер первого раунда теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Карацев на старте турнира обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Следующим соперником Карацева будет победитель противостояния Карен Хачанов (Россия, 4-й номер посева) — Джеймс Дакворт (Австралия).

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