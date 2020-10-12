Герасимов проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня белорус, занимающий 85-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах российскому теннисисту Евгению Донскому, у которого 121-я позиция — 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер рейтинга АТР), пробившийся в основную сетку через квалификацию, завтра в поединке 1/16 финала встретится с французом Адрианом Маннарино (39). В случае успеха в этой игре Илья Ивашко сыграет в 1/8 финала с победителем матча между сербом Виктором Троицки (197) и представителем Канады Денисом Шаповаловым (12).

В первом раунде парного разряда Илья Ивашко и австралиец Джеймс Дакворт будут соперничать с российским тандемом Даниил Голубев / Евгений Тюрнев.