Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США, заработавших состояние самостоятельно

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Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась в числе новичков рейтинга богатейших женщин США, которые «сделали себя сами», по версии американского Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Шарапова заняла 87 место из 97 (при этом многие позиции делят сразу несколько человек), а ее состояние было оценено в $200 млн. Хотя основную часть капитала Шарапова заработала благодаря теннису, ей также принадлежит компания Sugarpova, изготавливающая премиальные сладости, отмечает Forbes USA. Издание напоминает, что теннисистка выиграла пять турниров Большого шлема и заключала рекламные контракты с такими компаниями, как Nike, Evian и Porsche. В рейтинге указано, что Шарапова живет в Калифорнии. В интервью Conde Nast Traveler в прошлом году она отмечала, что с годами стала считать США «своим домом».

Шарапова стала одним из двух новичков рейтинга моложе 40 лет. Вторая дебютантка — певица Леди Гага, состояние которой Forbes оценил в $150 млн. В рейтинге теннисистка расположилась недалеко от своей бывшей соперницы Серены Уильямс, которая оказалась на 83 позиции с состоянием $225 млн.

Первое место в рейтинге третий год подряд занимает Диана Хендрикс — соосновательница компании ABC Supply, занимающейся кровлей и окнами. Состояние Хендрикс за год выросло с $7 млрд до $8 млрд. На втором месте оказалась Джуди Фолкнер, основавшая компанию Epic, которая занимается программным обеспечением для медицинских организаций. Ее состояние составило $5,5 млрд. Третью позицию заняла Мег Уитман, известная прежде всего работой на посту генерального директора eBay. Сейчас Уитман возглавляет сервис стриминга коротких видео Quibi и может похвастаться состоянием размером $5 млрд.