Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

В поединке 1/16 финала белорус переиграл в двух партиях французского теннисиста Адриана Маннарино (39) — 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В матче за выход в четвертьфинал Илья Ивашко, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с победителем завтрашней игры между сербом Виктором Троицки (197) и представителем Канады Денисом Шаповаловым (12).

Ранее еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (85) уступил в двух сетах россиянину Евгению Донскому (121) — 4:6, 6:7 (4:7).

В первом раунде парного разряда Илья Ивашко и австралиец Джеймс Дакворт будут соперничать с российским тандемом Даниил Голубев / Евгений Тюрнев.