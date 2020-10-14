Маррей не смог выйти во второй круг турнира в Кёльне

В матче первого круга Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

61-я ракетка мира Вердаско выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.