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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Маррей не смог выйти во второй круг турнира в Кёльне

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Кёльне (Германия).

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Источник: AP 2020

В матче первого круга Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

61-я ракетка мира Вердаско выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.

В матче второго круга турнира Вердаско сыграет с немцем Александром Зверевым, первым номером посева, который преодолел первый круг на Bye.

Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет 325 тыс. евро.

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