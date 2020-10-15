Американский теннисист заразился коронавирусом в России и сбежал
Американский теннисист Сэм Куэрри заразился коронавирусом, находясь в
Американский теннисист Сэм Куэрри заразился коронавирусом, находясь в
Куэрри, который должен был принять участие в турнире St.Petersburg Open, сдал положительный тест на коронавирус и был отстранен от матчей. Ему и членам его семьи предстояло отбыть двухнедельный карантин в одном из отелей
Однако спортсмен решил сбежать из России, оплатив частный самолет, и перебрался в одну из европейских стран, которая не требует для въезда отрицательный тест на COVID-19. Раскрывать свое местонахождение он не планирует.
Инцидент строго нарушает протокол безопасности Ассоциации
13 октября стало известно, что коронавирусом заразился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он сдал положительный тест, готовясь со сборной Португалии к матчу против команды Швеции в Лиге наций. Футболист был изолирован. Болезнь у него протекает бессимптомно.