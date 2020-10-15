Американский теннисист заразился коронавирусом в России и сбежал

Источник: Reuters

Куэрри, который должен был принять участие в турнире St.Petersburg Open, сдал положительный тест на коронавирус и был отстранен от матчей. Ему и членам его семьи предстояло отбыть двухнедельный карантин в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Однако спортсмен решил сбежать из России, оплатив частный самолет, и перебрался в одну из европейских стран, которая не требует для въезда отрицательный тест на COVID-19. Раскрывать свое местонахождение он не планирует.

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Инцидент строго нарушает протокол безопасности Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Американец, занимающий 49-ю строчку мирового рейтинга, может быть оштрафован на 100 тысяч долларов и отстранен от участия в турнирах под эгидой организации на срок до трех лет.