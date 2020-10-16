Шаповалов сыграет с Рублевым в ½ финала теннисного турнира в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира в
Шаповалов, посеянный под вторым номером, в четвертьфинале победил пятого сеяного швейцарца Станисласа Вавринку со счетом 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.
Соперником Шаповалова по ½ финала станет россиянин Андрей Рублев (3-й номер посева).