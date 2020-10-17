Андрей Рублев сыграет полуфинал года

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Практически каждый из девяти турниров ATP, которые этой осенью стоят в календаре между Roland Garros и итоговым состязанием в Лондоне, способен в той или иной степени повлиять на борьбу за два свободных места в восьмерке участников Nitto ATP Finals. Хотя решающее значение имеют St. Petersburg Open и венский Erste Bank Open, имеющие категорию 500, а также, разумеется, Rolex Paris Masters, где за победу полагается сразу 1000 очков — в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге.

Не исключено, кстати, что на самом деле вакантных путевок будет не две, а три, поскольку Рафаэль Надаль после своего недавнего триумфа на Открытом чемпионате Франции не исключал для себя досрочного завершения сезона. В любом случае на данный момент в Лондон попадают аргентинец Диего Шварцман и Андрей Рублев, а в очень плотной группе их преследователей одним из самых опасных на данный момент следует считать канадца Дениса Шаповалова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b1b72fc54dc406c0be10" data-vnd="b1b72fc54dc406c0be10" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b1b72fc54dc406c0be10" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед петербургским четвертьфиналом за Рублева было немного тревожно. Предыдущий матч против Уго Умбера сложился для него непросто, а следующий соперник, британец Кэмерон Норри, оказался левшой, как и француз. Но быстро выяснилось, что по уровню мастерства этот малоизвестный теннисист стоит ниже Умбера, да и по манере игры подходит Рублеву гораздо больше. Не обладая особой резкостью, Норри был не в состоянии создать проблемы десятой ракетке мира. Поэтому хотя в отдельных розыгрышах и даже геймах присутствовала доля интриги, судьба этой встречи не вызывала сомнений уже в середине первого сета.

На редкость легкая победа — 6:2, 6:1 всего за 63 минуты — пришлась Рублеву весьма кстати, поскольку у него накопилась усталость. «Я очень рад, что все закончилось так быстро», — отметил единственный теннисист из верхней части рейтинга, который после возобновления сезона не пропустил ни одной турнирной недели и с конца августа провел уже 21 матч — больше, чем остальные игроки первой сотни, за исключением Новака Джоковича. А ведь на очереди у россиянина весьма энергозатратная проверка на прочность — встреча с Денисом Шаповаловым.

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Этот 21-летний канадец российского происхождения после недавнего выхода в четвертьфинал US Open впервые на одну неделю пробился в первую десятку, то есть фактически находится на пике своей еще совсем короткой карьеры. Сотрудничество с Михаилом Южным, который тренирует Шаповалова уже больше года и очень плотно работал с ним во Флориде практически весь карантин, явно дает свои плоды. Канадец эффективнее использует собственные козыри — отличный одноручный бэкхенд и умение играть по всему корту, а также устойчивее выглядит в критические моменты, поскольку сказывается еще и работа с известным российским спортивным психологом Вадимом Гущиным. Все это проявилось в четвертьфинальном матче против опытнейшего Станисласа Вавринки, имеющего примерно такие же сильные стороны. Упорное сопротивление 35-летнего швейцарского ветерана Шаповалов сломил ровно за 100 минут, победив — 6:4, 7:5.

Рублев прекрасно знает Шаповалова, причем обе их встречи на турнирах ATP, сыгранные в прошлом сезоне, остались за канадцем. Тем временем цена успеха в субботнем петербургском полуфинале весьма велика. Победа позволит россиянину обойти в лондонской гонке Шварцмана и значительно повысить свои шансы на выступление в Nitto ATP Finals. Иначе Шаповалов значительно приблизится к Рублеву, а в случае выигрыша титула в Санкт-Петербурге даже обойдет его.

В другом полуфинале сыграют Борна Чорич и Милош Раонич. Хорват разобрался с американцем Райлли Опелкой, который в четверг оставил не у дел Даниила Медведева, а канадский чемпион St. Petersburg Open 2015 года также в двух сетах переиграл россиянина Карена Хачанова.