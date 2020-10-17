Андрей Рублев сыграет полуфинал года
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Практически каждый из девяти турниров ATP, которые этой осенью стоят в календаре между Roland Garros и итоговым состязанием в Лондоне, способен в той или иной степени повлиять на борьбу за два свободных места в восьмерке участников Nitto ATP Finals. Хотя решающее значение имеют St. Petersburg Open и венский Erste Bank Open, имеющие категорию 500, а также, разумеется, Rolex Paris Masters, где за победу полагается сразу 1000 очков — в два раза больше, чем в
Не исключено, кстати, что на самом деле вакантных путевок будет не две, а три, поскольку Рафаэль Надаль после своего недавнего триумфа на Открытом чемпионате Франции не исключал для себя досрочного завершения сезона. В любом случае на данный момент в Лондон попадают аргентинец Диего Шварцман и Андрей Рублев, а в очень плотной группе их преследователей одним из самых опасных на данный момент следует считать канадца Дениса Шаповалова.
Перед петербургским четвертьфиналом за Рублева было немного тревожно. Предыдущий матч против Уго Умбера сложился для него непросто, а следующий соперник, британец Кэмерон Норри, оказался левшой, как и француз. Но быстро выяснилось, что по уровню мастерства этот малоизвестный теннисист стоит ниже Умбера, да и по манере игры подходит Рублеву гораздо больше. Не обладая особой резкостью, Норри был не в состоянии создать проблемы десятой ракетке мира. Поэтому хотя в отдельных розыгрышах и даже геймах присутствовала доля интриги, судьба этой встречи не вызывала сомнений уже в середине первого сета.
На редкость легкая победа — 6:2, 6:1 всего за 63 минуты — пришлась Рублеву весьма кстати, поскольку у него накопилась усталость. «Я очень рад, что все закончилось так быстро», — отметил единственный теннисист из верхней части рейтинга, который после возобновления сезона не пропустил ни одной турнирной недели и с конца августа провел уже 21 матч — больше, чем остальные игроки первой сотни, за исключением Новака Джоковича. А ведь на очереди у россиянина весьма энергозатратная проверка на прочность — встреча с Денисом Шаповаловым.
Этот 21-летний канадец российского происхождения после недавнего выхода в четвертьфинал US Open впервые на одну неделю пробился в первую десятку, то есть фактически находится на пике своей еще совсем короткой карьеры. Сотрудничество с Михаилом Южным, который тренирует Шаповалова уже больше года и очень плотно работал с ним во Флориде практически весь карантин, явно дает свои плоды. Канадец эффективнее использует собственные козыри — отличный одноручный бэкхенд и умение играть по всему корту, а также устойчивее выглядит в критические моменты, поскольку сказывается еще и работа с известным российским спортивным психологом Вадимом Гущиным. Все это проявилось в четвертьфинальном матче против опытнейшего Станисласа Вавринки, имеющего примерно такие же сильные стороны. Упорное сопротивление 35-летнего швейцарского ветерана Шаповалов сломил ровно за 100 минут, победив — 6:4, 7:5.
Рублев прекрасно знает Шаповалова, причем обе их встречи на турнирах ATP, сыгранные в прошлом сезоне, остались за канадцем. Тем временем цена успеха в субботнем петербургском полуфинале весьма велика. Победа позволит россиянину обойти в лондонской гонке Шварцмана и значительно повысить свои шансы на выступление в Nitto ATP Finals. Иначе Шаповалов значительно приблизится к Рублеву, а в случае выигрыша титула в
В другом полуфинале сыграют Борна Чорич и Милош Раонич. Хорват разобрался с американцем Райлли Опелкой, который в четверг оставил не у дел Даниила Медведева, а канадский чемпион St. Petersburg Open 2015 года также в двух сетах переиграл россиянина Карена Хачанова.
Евгений Федяков.