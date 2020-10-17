«Иди отсюда, я сказал!» Шаповалов устроил скандал и проиграл Рублеву

Источник: Спорт-Экспресс

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 2) — 4:6, 6:3, 6:4.

В титульном матче самого крупного турнира в истории России сыграет наш игрок: Андрей Рублев в полуфинале переломил неудачное начало поединка с Денисом Шаповаловым. Победа получилась одной из самых сложных для Андрея за весь сезон, и важную роль в ней сыграл болельщик. К сожалению, не обошлось без мини-скандала.

Сопротивление, какого не было

Интереснее полуфинала, чем Рублев — Шаповалов на турнире в Питере просто не могло быть: два молодых и страшно талантливых парня, которые к 21−22 годам уже были в топ-10 (Андрей — сейчас там) и никто не знает, как высоко они еще могут забраться. Оба играют в атакующем стиле, ничего не боятся, поэтому скучно просто не могло быть.

Из трех предыдущих матчей между ними два выиграл Денис, но единственный на закрытом харде — Андрей, три года назад на чемпионате среди Next Gen. Сейчас шансы оценивались как абсолютно равные. Дело здесь вряд ли могло закончиться чьей-то легкой победой, учитывая, как мощно на этой неделе выглядят оба. И с первых же геймов Андрей оказался под таким давлением, какого здесь на него никто еще не оказывал. Умбер делал что-то похожее, но все-таки не так яростно.

Есть два элемента, в которых Шаповалов чуть-чуть превосходит Рублева — это подача и удар справа. Денис подает острее, делает больше эйсов, а форхэнд у него не плоский, как у Андрея, а с топ-спинами, что уменьшает риск ошибок и увеличивает вариативность. Да и в игре слета канадец даст фору почти всем из первой десятки.

В чем Андрей, пожалуй, чуть лучше Дениса — это бэкхенд. Как ни крути, а двуручный удар сложнее сломать, чем одноручный. Федерер лишь к 35 годам научился справляться с топ-спинами Надаля, и то только на быстрых кортах. У Дениса бэкхенд очень агрессивный — самый агрессивный из всех одноручных, плюс, ему помогает что он левша. Чтобы нагружать его правшам надо играть слева по линии, что намного сложнее, чем кроссом.

Единственный брейк, который сделал канадец при счете 3:3, стал ключом к первому сету. Вообще преимущество Дениса в стартовой партии было очевидным. Будет совсем небольшим преувеличением сказать, что он сыграл идеально.

Чтобы что-то получить в матче, Андрею нужно было дождаться провала от Дениса, потому что пока его уровень не падал, ловить там было вообще нечего. И провал случился при счете 1:2 во втором сете, когда Денис сделал четыре (!) двойных ошибки за гейм. Андрей оформил брейк и шансов на своей подаче после этого сопернику не оставил.

Не буду играть, пока он не уйдет

Перед третьим сетом оставался единственный вопрос: кто из игроков словит спад первым? Невозможно же обойтись вообще без них, когда играешь на пределе возможностей каждое очко. И первым дрогнул Шаповалов.

При счете 2:2 он допустил пару ошибок, получил 15:40, и тут свое слово сказал болельщик. Какой-то неустановленный человек активно аплодировал между первой и второй подачами Дениса, чем очень его разозлил. Канадец обратил внимание арбитра на поведение фаната, но при счете 30:40 аплодисменты повторились. Рублев активно принял вторую подачу Дениса и вынудил того ошибиться. Брейк, и раздосадованный Шаповалов идет на свой стул.

Он вступил в перепалку с хейтером-болельщиком: «Иди отсюда! Пошел отсюда, я сказал!» Рефери сделал замечание и тому, и другому, на что Денис сказал: «Я не буду играть, пока он не уйдет». Рефери парировал: «Мы не можем прервать матч из-за некрасивого поведения одного человека». «Я понимаю, но он не достоин здесь находиться», — заявил Шапо, но все-таки продолжил матч.

Жалко, что его в Питере так расстроили, хотелось бы его и дальше видеть здесь. Но, с другой стороны, аплодисменты после ошибки на подаче — это все-таки не преступление, такое и в Штатах бывает сплошь и рядом. Культура теннисного боления в России не идеальная, но далеко не худшая.

Рублев воспользовался замешательством Шаповалова, и без проблем довел матч до победы. Он был ближе ко второму брейку, чем к тому, чтобы проиграть свою подачу. Это был очередной фантастический матч от Андрея, 33-я победа в сезоне, больше только у Джоковича. Путевка на Итоговый турнир практически уже в кармане. Тем более, что Рафа наверняка снимется. Это пока не подтверждено, но есть стойкое ощущение, что так и будет. Какая у него мотивация туда ехать и рисковать коленями, если можно отдохнуть после победы на «Ролан Гаррос» и полным сил отправиться штурмовать Австралию?