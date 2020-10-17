«Иди отсюда, я сказал!» Шаповалов устроил скандал и проиграл Рублеву
Андрей — в одном шаге от нового титула.
Андрей — в одном шаге от нового титула.
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 2) — 4:6, 6:3, 6:4.
В титульном матче самого крупного турнира в истории России сыграет наш игрок: Андрей Рублев в полуфинале переломил неудачное начало поединка с Денисом Шаповаловым. Победа получилась одной из самых сложных для Андрея за весь сезон, и важную роль в ней сыграл болельщик. К сожалению, не обошлось без
Интереснее полуфинала, чем Рублев — Шаповалов на турнире в Питере просто не могло быть: два молодых и страшно талантливых парня, которые к 21−22 годам уже были в топ-10 (Андрей — сейчас там) и никто не знает, как высоко они еще могут забраться. Оба играют в атакующем стиле, ничего не боятся, поэтому скучно просто не могло быть.
Из трех предыдущих матчей между ними два выиграл Денис, но единственный на закрытом харде — Андрей, три года назад на чемпионате среди Next Gen. Сейчас шансы оценивались как абсолютно равные. Дело здесь вряд ли могло закончиться
Есть два элемента, в которых Шаповалов
В чем Андрей, пожалуй, чуть лучше Дениса — это бэкхенд. Как ни крути, а двуручный удар сложнее сломать, чем одноручный. Федерер лишь к 35 годам научился справляться с
Единственный брейк, который сделал канадец при счете 3:3, стал ключом к первому сету. Вообще преимущество Дениса в стартовой партии было очевидным. Будет совсем небольшим преувеличением сказать, что он сыграл идеально.
Чтобы
Перед третьим сетом оставался единственный вопрос: кто из игроков словит спад первым? Невозможно же обойтись вообще без них, когда играешь на пределе возможностей каждое очко. И первым дрогнул Шаповалов.
При счете 2:2 он допустил пару ошибок, получил 15:40, и тут свое слово сказал болельщик.
Он вступил в перепалку с хейтером-болельщиком: «Иди отсюда! Пошел отсюда, я сказал!» Рефери сделал замечание и тому, и другому, на что Денис сказал: «Я не буду играть, пока он не уйдет». Рефери парировал: «Мы не можем прервать матч
Жалко, что его в Питере так расстроили, хотелось бы его и дальше видеть здесь. Но, с другой стороны, аплодисменты после ошибки на подаче — это
Рублев воспользовался замешательством Шаповалова, и без проблем довел матч до победы. Он был ближе ко второму брейку, чем к тому, чтобы проиграть свою подачу. Это был очередной фантастический матч от Андрея, 33-я победа в сезоне, больше только у Джоковича. Путевка на Итоговый турнир практически уже в кармане. Тем более, что Рафа наверняка снимется. Это пока не подтверждено, но есть стойкое ощущение, что так и будет. Какая у него мотивация туда ехать и рисковать коленями, если можно отдохнуть после победы на «Ролан Гаррос» и полным сил отправиться штурмовать Австралию?
Для Рублева финал в Питере — четвертый в сезоне. Там его будет ждать, скорее всего, Милош Раонич, вот это будет адски тяжело. Тащить подачи и форхэнды этого канадца на быстром харде — одна из сложнейших задач в теннисе.