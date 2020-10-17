Рублев сыграет с Чоричем в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Кадис
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Милан
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Лорьян
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Нефтехимик
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Шинник
44
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Атлетико
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
Б
34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Аталанта
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Волгарь
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Ливерпуль
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Гранада
Севилья
10
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Йокерит
34
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
32
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
01
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
19:25 (мск), источник: ТАСС

Рублев сыграет с Чоричем в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Хорват Борна Чорич победил канадца Милоша Раонича в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге. Призовой фонд турнира составляет $1,40 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Имеющий седьмой номер посева Чорич одержал победу со счетом 1:6, 6:1, 6:4. У Раонича был шестой номер посева. В финале 23-летний хорват встретится с россиянином Андреем Рублевым (3), который победил в субботу канадца Дениса Шаповалова (2).

Чорич занимает 27-е место мирового рейтинга и является обладателем двух титулов АТР. На прошедшем Открытом чемпионате США он дошел до четвертьфинала. В прошлом году Чорич уступил россиянину Даниилу Медведеву в финале турнира в Санкт-Петербурге.

29-летний Раонич располагается на 21-й строчке рейтинга ATP, завоевав восемь титулов под эгидой организации. Он является финалистом Уимблдона 2016 года.

Финал турнира пройдет 18 октября.

 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Зенит» едва не упустил победу над «Сочи»
Зе Луиш мощно начал в «Локо»: Уничтожил Беленова и выдал ассист
«Иди отсюда!». Шаповалов устроил скандал и проиграл Рублеву
«Краснодар»: «Рубин» — обыгран, к Лиге чемпионов — готовы
«Аталанта» разгромно проиграла, Миранчук остался в запасе
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Химки» Глушакова принимают «Спартак» Кокорина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь