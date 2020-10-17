Рублев сыграет с Чоричем в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Имеющий седьмой номер посева Чорич одержал победу со счетом 1:6, 6:1, 6:4. У Раонича был шестой номер посева. В финале 23-летний хорват встретится с россиянином Андреем Рублевым (3), который победил в субботу канадца Дениса Шаповалова (2).

Чорич занимает 27-е место мирового рейтинга и является обладателем двух титулов АТР. На прошедшем Открытом чемпионате США он дошел до четвертьфинала. В прошлом году Чорич уступил россиянину Даниилу Медведеву в финале турнира в Санкт-Петербурге.

29-летний Раонич располагается на 21-й строчке рейтинга ATP, завоевав восемь титулов под эгидой организации. Он является финалистом Уимблдона 2016 года.