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11:21 (мск), источник: TeamRussia.pro

Рублев сыграет в финале St Petersburg Open с хорватом Чоричем

Россиянин Андрей Рублев одержал волевую победу в субботнем полуфинале турнира ATP 500 в Санкт-Петербурге над канадцем российского происхождения Денисом Шаповаловым — 4:6, 6:3, 6:4. В воскресенье он сыграет в четвертом для себя финале в сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний теннисист первенствовал на турнирах в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. Причем, в германском городе он впервые в карьере выиграл турнир серии ATP 500, за победу в котором начисляют 500 рейтинговых очков.

Добравшись на завершившемся неделю назад «Ролан Гаррос» до ¼ финала, Рублев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. Теперь он переместится еще выше. С понедельника россиянин будет числиться в рейтинге ATP под 8-м номером.

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В прошлом году Рублев дважды проигрывал Шаповалову (12-й в рейтинге). Победил же он его три года назад на турнире Next Gen ATP в Милане.

Соперником россиянина в финале будет хорват Борна Чорич (27), победивший в субботу канадца Милоша Раонича (21) — 1:6, 6:1, 6:4. Год назад Чорич тоже дошел на St Petersburg Open до заключительного матча — и уступил Даниилу Медведеву.

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Рублев сыграет в финале St Petersburg Open с хорватом Чоричем
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