Рублев сыграет в финале St Petersburg Open с хорватом Чоричем

Источник: РИА "Новости"

22-летний теннисист первенствовал на турнирах в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. Причем, в германском городе он впервые в карьере выиграл турнир серии ATP 500, за победу в котором начисляют 500 рейтинговых очков.

Добравшись на завершившемся неделю назад «Ролан Гаррос» до ¼ финала, Рублев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. Теперь он переместится еще выше. С понедельника россиянин будет числиться в рейтинге ATP под 8-м номером.

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В прошлом году Рублев дважды проигрывал Шаповалову (12-й в рейтинге). Победил же он его три года назад на турнире Next Gen ATP в Милане.