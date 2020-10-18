Рублев сыграет в финале St Petersburg Open с хорватом Чоричем
Россиянин Андрей Рублев одержал волевую победу в субботнем полуфинале турнира ATP 500 в
Россиянин Андрей Рублев одержал волевую победу в субботнем полуфинале турнира ATP 500 в
22-летний теннисист первенствовал на турнирах в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. Причем, в германском городе он впервые в карьере выиграл турнир серии ATP 500, за победу в котором начисляют 500 рейтинговых очков.
Добравшись на завершившемся неделю назад «Ролан Гаррос» до ¼ финала, Рублев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. Теперь он переместится еще выше. С понедельника россиянин будет числиться в рейтинге ATP под 8-м номером.
В прошлом году Рублев дважды проигрывал Шаповалову (12-й в рейтинге). Победил же он его три года назад на турнире Next Gen ATP в Милане.
Соперником россиянина в финале будет хорват Борна Чорич (27), победивший в субботу канадца Милоша Раонича (21) — 1:6, 6:1, 6:4. Год назад Чорич тоже дошел на St Petersburg Open до заключительного матча — и уступил Даниилу Медведеву.