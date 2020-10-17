Кудерметова, Блинкова и Касаткина вышли в финал квалификации в Остраве

Первая сеяная Вероника Кудерметова за 1 час 34 минуты нанесла поражение швейцарке Стефани Фёгель со счётом 7:6 (7:5), 6:3. За выход в основную сетку Кудерметова сыграет с восьмой ракеткой отборочного турнира Аранчей Рус из Нидерландов.