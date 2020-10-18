Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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Имевший третий номер посева Рублев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4. У 23-летнего Чорича был седьмой номер посева. Теннисисты встретились в четвертый раз, все матчи прошли на «харде» и завершились победами россиянина.

Рублеву 22 года, он выиграл шестой титул АТР (четвертый в 2020 году), располагается на 10-й строчке мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема он трижды доходил до четвертьфинала, два раза — в 2020 году (на US Open и Roland Garros). Благодаря победе на турнире россиянин поднимется на восьмое место в обновленном рейтинге ATP. Также Рублев поднимется на седьмое место в чемпионской гонке ATP. Итоговый турнир ATP продет с 15 по 22 ноября, на нем выступят восемь теннисистов, участие себе уже обеспечил Даниил Медведев. Окончательный список участников станет известен после турнира серии «Мастерс» в Париже.

Чорич во второй раз подряд вышел в финал петербургского турнира, уступив в обоих случаях россиянам (в прошлом году он проиграл Даниилу Медведеву). Хорват занимает 27-е место в мировом рейтинге и является обладателем двух титулов АТР. На прошедшем Открытом чемпионате США он также дошел до четвертьфинала.