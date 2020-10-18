Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес
Эльче
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска
Вальядолид
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Парма
22
Футбол. Зарубежный
21:15
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ницца
13
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Спартак
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Вильярреал
Валенсия
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
ХК Динамо
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Метц
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Брест
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Фиорентина
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Кальяри
23
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Леванте
20
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
63
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Лион
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Тамбов
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Сассуоло
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Осасуна
00
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
18:35 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который прошел в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борну Чорича.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Имевший третий номер посева Рублев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4. У 23-летнего Чорича был седьмой номер посева. Теннисисты встретились в четвертый раз, все матчи прошли на «харде» и завершились победами россиянина.

Рублеву 22 года, он выиграл шестой титул АТР (четвертый в 2020 году), располагается на 10-й строчке мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема он трижды доходил до четвертьфинала, два раза — в 2020 году (на US Open и Roland Garros). Благодаря победе на турнире россиянин поднимется на восьмое место в обновленном рейтинге ATP. Также Рублев поднимется на седьмое место в чемпионской гонке ATP. Итоговый турнир ATP продет с 15 по 22 ноября, на нем выступят восемь теннисистов, участие себе уже обеспечил Даниил Медведев. Окончательный список участников станет известен после турнира серии «Мастерс» в Париже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чорич во второй раз подряд вышел в финал петербургского турнира, уступив в обоих случаях россиянам (в прошлом году он проиграл Даниилу Медведеву). Хорват занимает 27-е место в мировом рейтинге и является обладателем двух титулов АТР. На прошедшем Открытом чемпионате США он также дошел до четвертьфинала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир проходит с 1995 года, призовой фонд составил $1,40 млн. В шестой раз победу на турнире одержал российский теннисист. До Рублева лучшими становились Евгений Кафельников (1995), Марат Сафин (2000, 2001), Михаил Южный (2004) и Медведев (2019).

Читайте также
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
ЦСКА впервые с 2016 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ
«Спартак» показал, что осталось за кадром игры с «Химками»
Черчесов-младший получил сотрясение мозга и перелом челюсти
«Валенсия» с Черышевым проиграла в матче чемпионата Испании
«Ростов» принимает «Ахмат» в чемпионате России (трансляция)
ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо» в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь