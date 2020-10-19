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10:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге АТР

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев после победы на турнире в Санкт-Петербурге поднялся с десятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: AFP 2020

Рублев в воскресенье обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4, выиграв четвертый турнир ATP в году и шестой в карьере. Для 22-летнего теннисиста восьмая строчка в рейтинге является на данный момент лучшим результатом в карьере. Чорич благодаря выходу в финал поднялся на три строчки и стал 24-м.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР, версия от 19 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925,

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890,

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855,

8 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3429,

9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180,

10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2245…

24 (27). Борна Чорич (Хорватия) — 1820.

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