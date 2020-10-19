Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев после победы на турнире в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев после победы на турнире в
Рублев в воскресенье обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4, выиграв четвертый турнир ATP в году и шестой в карьере. Для 22-летнего теннисиста восьмая строчка в рейтинге является на данный момент лучшим результатом в карьере. Чорич благодаря выходу в финал поднялся на три строчки и стал 24-м.
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР, версия от 19 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925,
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890,
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855,
8 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3429,
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180,
10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2245…
24 (27). Борна Чорич (Хорватия) — 1820.