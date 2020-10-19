Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге АТР

Рублев в воскресенье обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4, выиграв четвертый турнир ATP в году и шестой в карьере. Для 22-летнего теннисиста восьмая строчка в рейтинге является на данный момент лучшим результатом в карьере. Чорич благодаря выходу в финал поднялся на три строчки и стал 24-м.