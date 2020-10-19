Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»
Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака по результатам голосования признана лучшей теннисисткой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.
Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака по результатам голосования признана лучшей теннисисткой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.
За победу в номинации Осака боролась с соперницей по финалу US Open Викторией Азаренко из Беларуси и чемпионкой грунтового турнира в Риме (Италия) Симоной Халеп.
В номинации «Прорыв месяца» победу одержала победительница Открытого чемпионата Франции — Ига Свёнтек из Польши. По итогам голосования она обошла финалистку турнира Надию Подорошку из Аргентины и итальянку Мартину Тревизан, достигшую четвертьфинальной стадии соревнований.
В августе звания лучшей теннисистки удостоилась Симона Халеп, в номинации «Прорыв месяца» победила Мария Саккари из Греции.