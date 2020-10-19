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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака по результатам голосования признана лучшей теннисисткой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.

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Источник: AP 2020

За победу в номинации Осака боролась с соперницей по финалу US Open Викторией Азаренко из Беларуси и чемпионкой грунтового турнира в Риме (Италия) Симоной Халеп.

В номинации «Прорыв месяца» победу одержала победительница Открытого чемпионата Франции — Ига Свёнтек из Польши. По итогам голосования она обошла финалистку турнира Надию Подорошку из Аргентины и итальянку Мартину Тревизан, достигшую четвертьфинальной стадии соревнований.

В августе звания лучшей теннисистки удостоилась Симона Халеп, в номинации «Прорыв месяца» победила Мария Саккари из Греции.

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