Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд признаны лучшей парой сентября

За победу в номинации Звонарёва и Зигемунд соперничали с победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде Тимей Бабош (Венгрия) и Кристиной Младенович (Франция), а также Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборой Стрыцовой (Чехия) — чемпионками турнира в Риме.