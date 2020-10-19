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13:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно стартовал на турнире категории «Челленджер» в Стамбуле, призовой фонд которого составляет $104 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче первого раунда одиночного разряда белорус, занимающий 129-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах турецкого теннисиста Ерги Киркина, у которого 503-я позиция — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 мин. В 1/8 финала Илья Ивашко сыграет с победителем матча между представителем Франции Эллиотом Беншетри (219-й номер рейтинга АТР) и турком Джемом Илькелем (215).

На старте парного разряда Илья Ивашко и португалец Фредерику Феррейра Силва встретятся с новозеландско-шведским тандемом Артем Ситак / Андре Горрансон.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (87) сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда турнира в немецком Кельне сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером (124).

Турниры в Кельне и Стамбуле завершатся 25 октября.

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