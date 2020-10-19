Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле

Сегодня в матче первого раунда одиночного разряда белорус, занимающий 129-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах турецкого теннисиста Ерги Киркина, у которого 503-я позиция — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 мин. В 1/8 финала Илья Ивашко сыграет с победителем матча между представителем Франции Эллиотом Беншетри (219-й номер рейтинга АТР) и турком Джемом Илькелем (215).