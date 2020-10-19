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19 октября, источник: БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Кельне

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (87-й номер мирового рейтинга) прошел во второй раунд турнира в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/16 финала белорус всего за час уверенно переиграл в двух партиях немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (124) — 6:1, 6:0. В поединке за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий 22-е место в рейтинге АТР. В основную сетку этих состязаний Егор Герасимов пробился, одержав две победы в квалификации.

На турнире серии «Челленджер» в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) сегодня обыграл в двух сетах турецкого теннисиста Ерги Киркина (503) — 6:2, 6:4. Белорусский теннисист в 1/8 финала сыграет с победителем матча между представителем Франции Эллиотом Беншетри (219-й номер рейтинга АТР) и турком Джемом Илькелем (215).

На старте парного разряда Илья Ивашко и португалец Фредерику Феррейра Силва встретятся с новозеландско-шведским тандемом Артем Ситак / Андре Горранссон.

На женском турнире в чешской Остраве белоруска Виктория Азаренко и чешка Каролина Мухова в первом круге парного разряда проиграли латвийско-российскому дуэту Елена Остапенко / Вера Звонарева — 6:1, 4:6, 4:10. В 1/8 финала одиночного разряда Виктория Азаренко (14) встретится с победительницей встречи между чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой (85) и Терезой Мариицовой (121). Соперница еще одной белоруски Арины Соболенко (12) определится после матча американской теннисистки Кори Гауфф (55) и представительницы Чехии Катерины Синяковой (65).

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