Белорус Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Кельне

Сегодня в 1/16 финала белорус всего за час уверенно переиграл в двух партиях немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (124) — 6:1, 6:0. В поединке за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий 22-е место в рейтинге АТР. В основную сетку этих состязаний Егор Герасимов пробился, одержав две победы в квалификации.

На турнире серии «Челленджер» в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) сегодня обыграл в двух сетах турецкого теннисиста Ерги Киркина (503) — 6:2, 6:4. Белорусский теннисист в 1/8 финала сыграет с победителем матча между представителем Франции Эллиотом Беншетри (219-й номер рейтинга АТР) и турком Джемом Илькелем (215).

На старте парного разряда Илья Ивашко и португалец Фредерику Феррейра Силва встретятся с новозеландско-шведским тандемом Артем Ситак / Андре Горранссон.