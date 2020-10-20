Рублев заявился в квалификацию турнира ATP в Софии
СОФИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев после победы на турнире Ассоциации
СОФИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев после победы на турнире Ассоциации
Как говорится в сообщении, Рублев попросил организаторов внести его в список участников квалификации в связи с тем, что срок заявки в основную сетку турнира истек неделю назад. Однако он одновременно попросил организаторов состязаний предоставить ему и
Отмечается, что основная цель Рублева на соревнованиях в болгарской столице получить дополнительные очки в борьбе за оставшиеся два места в Финале АТП в Лондоне. Ранее свое участие в турнире подтвердил россиянин Карен Хачанов.
В воскресенье Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в финале St. Petersburg Open — 2020.