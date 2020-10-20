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14:41 (мск), источник: ТАСС

Рублев заявился в квалификацию турнира ATP в Софии

СОФИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге заявился в квалификацию турнира ATP, который пройдет в Софии с 7 по 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Как говорится в сообщении, Рублев попросил организаторов внести его в список участников квалификации в связи с тем, что срок заявки в основную сетку турнира истек неделю назад. Однако он одновременно попросил организаторов состязаний предоставить ему и wild-card («специальное приглашение») для участия в основной сетке.

Отмечается, что основная цель Рублева на соревнованиях в болгарской столице получить дополнительные очки в борьбе за оставшиеся два места в Финале АТП в Лондоне. Ранее свое участие в турнире подтвердил россиянин Карен Хачанов.

В воскресенье Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в финале St. Petersburg Open — 2020.

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