Рублев заявился в квалификацию турнира ATP в Софии

Как говорится в сообщении, Рублев попросил организаторов внести его в список участников квалификации в связи с тем, что срок заявки в основную сетку турнира истек неделю назад. Однако он одновременно попросил организаторов состязаний предоставить ему и wild-card («специальное приглашение») для участия в основной сетке.