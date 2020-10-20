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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс вышли в ¼ финала парного разряда турнира в Остраве

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победно стартовали в парном разряде турнира в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийская пара одолела словацко-чешский дуэт Шанталь Скамлова / Джесика Малечкова — 5:7, 6:1, 10:5. В четвертьфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с латвийско-российским тандемом Елена Остапенко / Вера Звонарева, который накануне обыграл белоруску Викторию Азаренко и чешку Каролину Мухову.

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В 1/8 финала одиночного разряда Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (85). Соперница Арины Соболенко (12) определится сегодня вечером после матча американской теннисистки Кори Гауфф (55) и представительницы Чехии Катерины Синяковой (65).

На мужском турнире в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс. евро белорус Егор Герасимов (87) в 1/16 финала переиграл немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (124) — 6:1, 6:0. В поединке за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (22).

На турнире серии «Челленджер» в Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) победил турка Ерги Киркина (503) — 6:2, 6:4. В 1/8 финала белорусский теннисист сыграет с победителем матча между представителем Франции Эллиотом Беншетри (219) и турецким теннисистом Джемом Илькелем (215).

На старте парного разряда Илья Ивашко и португалец Фредерику Феррейра Силва 21 октября встретятся с новозеландско-шведским тандемом Артем Ситак / Андре Горанссон.

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