Новак Джокович подтвердил, что не будет защищать титул на «Мастерсе» в Париже

«Я не сыграю в Париже, так как не смогу заработать рейтинговые очки, но отправлюсь в Вену и Лондон. В Вене я могу прибавить до 500 очков, так как не играл там в прошлом году. В Лондоне также можно будет что-то заработать», — приводит слов Джоковича «Спортски Журнал».