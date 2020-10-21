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18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко пробилась в ¼ финала турнира в Остраве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал одиночного разряда турнира в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, победила чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, у которой 85-я позиция, — 2:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Ранее в стартовом матче парного разряда Виктория Азаренко и чешка Каролина Мухова уступили латвийско-российскому тандему Елена Остапенко / Вера Звонарева, который в четвертьфинале будет играть с белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элизе Мертенс. В первом раунде белорусско-бельгийская пара переиграла словацко-чешский дуэт Шанталь Скамлова / Джесика Малечкова — 5:7, 6:1, 10:5.

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Завтра в 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко (12-й номер рейтинга WTA) встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (55).

На мужском турнире в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс. евро сегодня соперником белоруса Егора Герасимова (87) в борьбе за выход в четвертьфинал будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (22). В 1/16 финала Егор Герасимов обыграл немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (124) — 6:1, 6:0.

В 1/8 финала турнира серии «Челленджер» в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) сыграет с турецким теннисистом Джемом Илькелем (215). На старте парного разряда Илья Ивашко и португалец Фредерику Феррейра Силва проиграли новозеландско-шведскому дуэту Артем Ситак / Андре Горанссон — 3:6, 3:6.

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