«Бабушка дошла до Берлина. Она сильная, как танк». Русские корни нидерландского теннисиста

Не для кого ни секрет, что внушительная часть теннисного тура состоит из спортсменов с российскими корнями. Недавно выяснилось, что предки аргентинца Диего Шварцмана жили в России, а родители немца Даниэля Альтмайера — выходцы из разных республик СССР. Вот и теннисист из Нидерландов Матве Мидделкоп тоже имеет русские корни. Каждый год он ждёт осени, чтобы приехать на турнир в Санкт-Петербург и навестить свою бабушку — ветерана Великой Отечественной войны.

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37-летний Матве Мидделкоп — один из сильнейших голландских игроков в парном разряде. Он был 30-й ракеткой мира, выиграл 9 парных титулов. Причём два из них имеют для Мидделкопа особое значение, ведь он добился успеха на родине своих предков — в Санкт-Петербурге-2017 и Москве-2019. «Я счастлив, когда приезжаю в Санкт-Петербург. Это мой второй родной город. Я всегда здесь чувствую комфорт и любовь. Я тут как дома», — признался Матве на одном из турниров.

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Мама теннисиста Ольга уехала в Нидерланды ещё до рождения сына. Когда родился мальчик, мама назвала его русским именем Матвей, которое адаптировали на голландский манер — Матве. В детстве будущий теннисист какое-то время жил в Санкт-Петербурге. С тех пор у него сохранились очень тёплые отношения с бабушкой Марией Михайловной Егоровой, которая до сих пор живёт в городе на Неве. «Она невероятная, она такая сильная. Мама часто говорит мне: “Бабушка плохо себя чувствует”. А я отвечаю: “Не переживай. Она же сильная, как русский танк”», — говорил Мидделкоп пару лет назад во время турнира в Санкт-Петербурге. Тогда его бабушка, которой было уже за 90, самостоятельно ездила на стадион, чтобы посмотреть тренировки и матчи внука.

На финал турнира в Санкт-Петебурге-2018 с участием её внука Мария Михайловна пришла со всеми орденами и медалями, как на Парад Победы. Мидделкоп говорит, что очень гордится своей бабушкой и её героическим прошлым: «Она была свидетелем того, что происходило в мире в трагические годы. Она была частью этого. Во время войны бабушка дошла до Берлина. От самого блокадного Ленинграда. Была медсестрой. После войны она ещё пять лет жила в Берлине. Я не могу представить, насколько женщина может быть сильной в таком юном возрасте, ведь моей бабушке в 1943 году было всего 16 лет. Когда я выиграл турнир в 2017 году, я пригласил бабушку прямо на корт. Я плакал, потому что она была в тот момент в центре внимания. Это было одно из самых прекрасных и трогательных мгновений моей жизни».

По словам Матве, он каждый год старается приехать в Россию, чтобы, в первую очередь, навестить бабушку.

Мидделкоп давно хотел получить российский паспорт, чтобы без проблем пересекать границу, но долгое время это не получалось сделать по разным причинам: «Когда мне было 18−19 лет, я боялся, что если у меня будет российский паспорт, то меня могут призвать в российскую армию. Поэтому я решил не искушать судьбу. А потом возникли проблемы уже в Нидерландах у тех, у кого есть двойное гражданство. Но потом там поменялось законодательство, и теперь этот вопрос можно решить, но теперь нужно предоставить очень много документов от меня и от мамы. Конечно, российское гражданство мне необходимо, тем более что в Санкт-Петербурге у меня есть небольшой семейный бизнес».

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2020 год оказался сложным в плане общения с родственниками. Во время турнира в Санкт-Петербурге всех игроков поместили в так называемый «пузырь безопасности», который им нельзя было покидать. Поэтому Матве с нетерпением ждал финального матча, чтобы после его окончания отправиться в гости к бабушке: «Всегда, когда приезжаю к бабушке, прошу её: “Не готовь мне много еды!” Но всё равно знаю, что стол будет ломиться от множества блюд. Бабушка чудесно готовит — голубцы, картошку, борщ, котлеты и пельмени. Я с удовольствием ем всё, что она приготовит».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGhj6bFAuyM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGhj6bFAuyM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGhj6bFAuyM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Matwé Middelkoop (@mside83)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-19T12:02:35+00:00">19 Окт 2020 в 5:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так и случилось. После финала в Санкт-Петербурге — 2020 Мидделкоп приехал к бабушке со своими призами за второе место и рассказал об этом в своём «Инстаграме»: «После финала мне выпала честь побывать у своей бабушки. Ей 93 года, но она всё ещё в отличной форме! Она могла прийти на финал, чтобы меня поддержать, но зато приготовила лучшие пельмени, которые вы только можете себе представить. Горжусь этим моментом».