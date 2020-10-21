«Бабушка дошла до Берлина. Она сильная, как танк». Русские корни нидерландского теннисиста
Матве Мидделкоп много лет боялся призыва в российскую армию, а сейчас каждый год приезжает к русской бабушке на пельмени.
Матве Мидделкоп много лет боялся призыва в российскую армию, а сейчас каждый год приезжает к русской бабушке на пельмени.
Не для кого ни секрет, что внушительная часть теннисного тура состоит из спортсменов с российскими корнями. Недавно выяснилось, что предки аргентинца Диего Шварцмана жили в России, а родители немца Даниэля Альтмайера — выходцы из разных республик СССР. Вот и теннисист из Нидерландов Матве Мидделкоп тоже имеет русские корни. Каждый год он ждёт осени, чтобы приехать на турнир в
37-летний Матве Мидделкоп — один из сильнейших голландских игроков в парном разряде. Он был 30-й ракеткой мира, выиграл 9 парных титулов. Причём два из них имеют для Мидделкопа особое значение, ведь он добился успеха на родине своих предков — в Санкт-Петербурге-2017 и Москве-2019. «Я счастлив, когда приезжаю в
Мама теннисиста Ольга уехала в Нидерланды ещё до рождения сына. Когда родился мальчик, мама назвала его русским именем Матвей, которое адаптировали на голландский манер — Матве. В детстве будущий теннисист
На финал турнира в Санкт-Петебурге-2018 с участием её внука Мария Михайловна пришла со всеми орденами и медалями, как на Парад Победы. Мидделкоп говорит, что очень гордится своей бабушкой и её героическим прошлым: «Она была свидетелем того, что происходило в мире в трагические годы. Она была частью этого. Во время войны бабушка дошла до Берлина. От самого блокадного Ленинграда. Была медсестрой. После войны она ещё пять лет жила в Берлине. Я не могу представить, насколько женщина может быть сильной в таком юном возрасте, ведь моей бабушке в 1943 году было всего 16 лет. Когда я выиграл турнир в 2017 году, я пригласил бабушку прямо на корт. Я плакал, потому что она была в тот момент в центре внимания. Это было одно из самых прекрасных и трогательных мгновений моей жизни».
Мидделкоп давно хотел получить российский паспорт, чтобы без проблем пересекать границу, но долгое время это не получалось сделать по разным причинам: «Когда мне было 18−19 лет, я боялся, что если у меня будет российский паспорт, то меня могут призвать в российскую армию. Поэтому я решил не искушать судьбу. А потом возникли проблемы уже в Нидерландах у тех, у кого есть двойное гражданство. Но потом там поменялось законодательство, и теперь этот вопрос можно решить, но теперь нужно предоставить очень много документов от меня и от мамы. Конечно, российское гражданство мне необходимо, тем более что в
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Даниил Сальников