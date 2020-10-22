Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Кельне

На женском турнире в чешской Остраве белоруска Виктория Азаренко (14) в поединке 1/8 финала победила чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (85) — 2:6, 6:2, 6:1. В первом матче парного разряда Виктория Азаренко и чешка Каролина Мухова уступили латвийско-российскому тандему Елена Остапенко / Вера Звонарева, который в четвертьфинале будет соперничать с белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элизе Мертенс. В 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко (12) встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (55).