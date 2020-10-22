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00:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Кельне

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (87-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга белорус уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму (22) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Игра продолжалась 2 часа 50 минут. В 1/16 финала Егор Герасимов обыграл немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (124) — 6:1, 6:0.

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В 1/8 финала турнира серии «Челленджер» в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) сыграет с турецким теннисистом Джемом Илькелем (215).

На женском турнире в чешской Остраве белоруска Виктория Азаренко (14) в поединке 1/8 финала победила чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (85) — 2:6, 6:2, 6:1. В первом матче парного разряда Виктория Азаренко и чешка Каролина Мухова уступили латвийско-российскому тандему Елена Остапенко / Вера Звонарева, который в четвертьфинале будет соперничать с белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элизе Мертенс. В 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко (12) встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (55).

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