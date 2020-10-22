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10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерер намерен сыграть на Australian Open

39-летний швейцарец Роджер Федерер завершил восстановление после двух операций на травмированном колене и приступает к подготовке к будущему сезону.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом знаменитый теннисист заявил в интервью швейцарскому журналу Schweizer Illustrierte. Федерер не участвовал в соревнованиях с февраля нынешнего года, взяв перерыв по состоянию здоровья.

«Я на правильном пути. Постепенно возвращаю форму, но не форсирую события, — отметил обладатель 20 титулов турниров “Большого шлема”. — Я вернусь к соревнованиям только в том случае, если буду готов на сто процентов. На данный момент мне кажется, что я буду в строю к Открытому чемпионату Австралии в январе 2021 года», — сказал Федерер.

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