Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Остраве

Сегодня в 1/8 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, переиграла в трехсетовом поединке американскую теннисистку Кори Гауфф, у которой 55-я позиция, — 1:6, 7:5, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В поединке за попадание в полуфинал соперницей Арины Соболенко будет испанка Сара Соррибес-Тормо (73-й номер рейтинга WTA).