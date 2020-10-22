Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Остраве
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/8 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, переиграла в трехсетовом поединке американскую теннисистку Кори Гауфф, у которой 55-я позиция, — 1:6, 7:5, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В поединке за попадание в полуфинал соперницей Арины Соболенко будет испанка Сара
В четвертьфинал одиночного разряда вчера также пробилась белоруска Виктория Азаренко (14), обыгравшая чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (85) — 2:6, 6:2, 6:1.
В четвертьфинальном матче парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с
В 1/8 финала мужского турнира серии «Челленджер» в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) обыграл турецкого теннисиста Джема Илькеля (215) — 6:2, 6:2. В четвертьфинале белорусский теннисист встретится с представителем Казахстана Дмитрием Попко (173).