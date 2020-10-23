Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Стамбуле

Сегодня в четвертьфинале белорус уверенно победил в двух партиях представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) — 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 29 мин. До этого Илья Ивашко обыграл двух турецких теннисистов Ерги Киркина (503) — 6:2, 6:3 и Джема Илькеля (215) — 6:2, 6:2. Завтра в полуфинальном поединке белорус встретится с французским теннисистом Бенджамином Бонзи.