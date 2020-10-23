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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Остраве

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, сегодня в четвертьфинале за полтора часа выиграла в двух сетах у бельгийской теннисистки Элизе Мертенс, которая находится на 21-й позиции, — 6:4, 6:1. Завтра в полуфинале соперницей Виктории Азаренко будет гречанка Мария Саккари (23-й номер рейтинга WTA).

Еще одна белоруска Арина Соболенко (12) сегодня поспорит за выход в полуфинал с испанской теннисисткой Сароц Соррибес-Тормо (73).

На мужском турнире серии «Челленджер» в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) — 6:4, 6:0. В полуфинальном поединке белорусский теннисист встретится с французом Бенджамином Бонзи (191).

Турниры в Остраве и Стамбуле завершатся 25 октября.

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