Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Остраве

Белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, сегодня в четвертьфинале за полтора часа выиграла в двух сетах у бельгийской теннисистки Элизе Мертенс, которая находится на 21-й позиции, — 6:4, 6:1. Завтра в полуфинале соперницей Виктории Азаренко будет гречанка Мария Саккари (23-й номер рейтинга WTA).