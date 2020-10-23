Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Антверпене

Хачанов, получивший от организаторов третий номер посева, уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 40 минут. Во втором сете на тай-брейке россиянин не смог реализовать матчбол.