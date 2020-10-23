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21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Антверпене

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Антверпене, призовой фонд которого превышает 390 тысяч евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хачанов, получивший от организаторов третий номер посева, уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 40 минут. Во втором сете на тай-брейке россиянин не смог реализовать матчбол.

Следующим соперником Эванса будет француз Уго Умбер.

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