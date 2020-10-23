Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Остраве
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Остраве (Чехия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Остраве (Чехия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
Кудерметова в четвертьфинале уступила американке Дженнифер Брэди со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 57 минут.
Следующая соперница Брэди определится по итогам встречи Арина Соболенко (Белоруссия, третий номер посева) — Сара