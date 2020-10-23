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23 октября, источник: Sport24

Хачанов во время матча с Эвансом накричал на судью, пнул сетку и ударил ракеткой по вышке: видео

Российский теннисист Карен Хачанов не сдержал эмоций во время четвертьфинального матча турнира в Антверпене против британца Дэниела Эванса.

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17-я ракетка мира остался недоволен решениями судьи Адиля Нура. В одном из эпизодов встречи Нур засчитал Хачанову аут, хотя мяч попал в пределы корта. Благодаря ошибке Эванс сделал обратный брейк, а Хачанов не реализовал матчбол, ведя 6:5. Возмущение россиянина вызвали и другие решения Нура. Однажды Хачанов не сдержался, пнул сетку, после чего дважды ударил ракеткой по судейской вышке.

Стоит отметить, что на турнире в Антверпене нет системы Hawk-Eye.

Хачанов проиграл со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6.

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