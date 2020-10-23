Хачанов во время матча с Эвансом накричал на судью, пнул сетку и ударил ракеткой по вышке: видео

17-я ракетка мира остался недоволен решениями судьи Адиля Нура. В одном из эпизодов встречи Нур засчитал Хачанову аут, хотя мяч попал в пределы корта. Благодаря ошибке Эванс сделал обратный брейк, а Хачанов не реализовал матчбол, ведя 6:5. Возмущение россиянина вызвали и другие решения Нура. Однажды Хачанов не сдержался, пнул сетку, после чего дважды ударил ракеткой по судейской вышке.