Хачанов во время матча с Эвансом накричал на судью, пнул сетку и ударил ракеткой по вышке: видео
Российский теннисист Карен Хачанов не сдержал эмоций во время четвертьфинального матча турнира в Антверпене против британца Дэниела Эванса.
Российский теннисист Карен Хачанов не сдержал эмоций во время четвертьфинального матча турнира в Антверпене против британца Дэниела Эванса.
17-я ракетка мира остался недоволен решениями судьи Адиля Нура. В одном из эпизодов встречи Нур засчитал Хачанову аут, хотя мяч попал в пределы корта. Благодаря ошибке Эванс сделал обратный брейк, а Хачанов не реализовал матчбол, ведя 6:5. Возмущение россиянина вызвали и другие решения Нура. Однажды Хачанов не сдержался, пнул сетку, после чего дважды ударил ракеткой по судейской вышке.
Стоит отметить, что на турнире в Антверпене нет системы
Хачанов проиграл со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6.