Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Остраве

В четвертьфинальном поединке Арина Соболенко обыграла испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо (73) — 0:6, 6:4, 6:0. Проиграв десять геймов подряд, белоруска сумела собраться и, выиграв 12 геймов кряду, добилась победы. Встреча продолжалась ровно два часа. В матче за выход в финал Арина Соболенко встретится с американкой Дженнифер Брэди (26).