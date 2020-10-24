Определились обладатели wild card на Astana Open

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов, а также бывшая 18-я ракетка мира итальянец Андреас Сеппи получили wild card основной сетки турнира ATP 250 Astana Open, сообщает пресс-служба ФТК.

Член сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денис Евсеев, а также бывший ведущий теннисист мирового рейтинга, член сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира Виктор Троицки получили wild card на квалификационный турнир, который впервые пройдет в столице Казахстана.

«Мы очень рады объявить присуждение wild card для Андреаса Сеппи — одного из лучших итальянских игроков, что свидетельствует о существующих добрососедских отношениях между казахстанской и итальянской федерациями тенниса», — заявил Юрий Польский, вице-президент Федерации тенниса Казахстана.

«Мы также рады, что два наших самых талантливых игрока — Дмитрий Попко (173-я ракетка мира) и Тимофей Скатов (450-я позиция в рейтинге) получили уайлд-карты основной сетки, — добавил он. — Я уверен, что, помимо повышения их уверенности, это поможет им одолеть лучших игроков будучи дома, а также заработать ценные очки ATP, которые помогут им улучшить свои рейтинги».

19-летний Скатов, который переходит на профессиональный уровень, очень хорошо продвинулся, выиграв три турнира ITF Futures в Анталии (Турция) в январе, а также в Меллилье (Испания) и Бухаресте (Румыния) в сентябре этого года.

Директор турнира Атилла Рихтер также объявил о присуждении квалификационных wild card члену сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денису Евсееву, который в настоящее время занимает 373-е место в рейтинге, а также в прошлом ведущему теннисисту мирового рейтинга, члену сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира, обладателю трех титулов ATP Виктору Троицки.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.