Виктория Азаренко стала первой финалисткой теннисного турнира в Остраве

Сегодня в первом полуфинале белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, победила греческую теннисистку Марию Саккари (23-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 38 минут. Для Виктории Азаренко завтрашний финал будет 39-м на турнирах под эгидой WTA, в 21 она становилась триумфатором. Свой предыдущий титул она завоевала в два месяца назад на турнире в Нью-Йорке.