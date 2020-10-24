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19:32 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко стала финалисткой турнира в Остраве, где сыграет с Азаренко

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вслед за Викторией Азаренко пробилась в финал турнира в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Во втором полуфинальном поединке Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) победила сегодня американскую теннисистку Дженнифер Брэди (26) — 6:4, 6:4. Для Арины Соболенко предстоящий финал станет десятым в карьере, она является победительницей шести турниров под эгидой WTA, последний из которых она выиграла в феврале в катарской Дохе.

В первом полуфинале Виктория Азаренко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, победила греческую теннисистку Марию Саккари (23) — 6:1, 6:3. Для Виктории Азаренко завтрашний финал будет 39-м на турнирах под эгидой WTA, в 21 она становилась триумфатором. Свой предыдущий титул она завоевала два месяца назад на турнире в Нью-Йорке.

Кроме того, сегодня Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в полуфинале парного разряда сыграют с бельгийско-нидерландским тандемом Кирстен Флипкенс / Деми Схюрс. Победитель этого матча сыграет в финале с бразильско-канадским дуэтом Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.

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