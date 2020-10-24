Соболенко стала финалисткой турнира в Остраве, где сыграет с Азаренко

Во втором полуфинальном поединке Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) победила сегодня американскую теннисистку Дженнифер Брэди (26) — 6:4, 6:4. Для Арины Соболенко предстоящий финал станет десятым в карьере, она является победительницей шести турниров под эгидой WTA, последний из которых она выиграла в феврале в катарской Дохе.

В первом полуфинале Виктория Азаренко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, победила греческую теннисистку Марию Саккари (23) — 6:1, 6:3. Для Виктории Азаренко завтрашний финал будет 39-м на турнирах под эгидой WTA, в 21 она становилась триумфатором. Свой предыдущий титул она завоевала два месяца назад на турнире в Нью-Йорке.