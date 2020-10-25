Состоялась жеребьевка турнира ATP Astana Open в Нур-Султане
Казахстанские теннисисты узнали своих первых соперников.
Казахстанские теннисисты узнали своих первых соперников.
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По ее итогам первый сеяный турнира француз Бенуа Пэр, бывший чемпион мира среди юниоров и игрок нового поколения Миомир Кечманович из Сербии, Адриан Маннарино также из Франции, австралиец Джон Миллман станут четверкой лучших сеяных на ATP 250 Astana Open, который будет проходить на закрытых кортах с покрытием «хард» в Национальном теннисном центре
Теннис Сандгрен из США, фаворит команды Александр Бублик, американец Томми Пол и австралиец Томпсон Джордан войдут в число остальных сеяных на инаугурационном мероприятии.
По результатам жеребьевки французу Бенуа Пэру, дошедшему до единственного финала года в Окленде и стремящемуся улучшить свои результаты в Туре в этом году, выпало встретиться с Джорданом Томпсоном из США в первой четверти первой половины.
Третьему сеяному Адриану Маннарино, лучший результат которого был достигнут в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) в этом году, выпало противостояние с местным фаворитом Александром Бубликом во второй четверти первой половины.
Австралийцу Джону Миллману, который вывел 6-кратного чемпиона Роджера Федерера на
Второму сеяному Миомиру Кечмановичу из Сербии, который выиграл свой первый трофей уровня Тура в Китцбюэле и достиг 39-й строчки в рейтинге ATP FedEx в сентябре этого года, выпала встреча с Теннисом Сандгреном в последней четверти.
Поскольку четыре лучших сеяных получат прямые путевки в следующий круг, внимание будет сосредоточено на оставшихся четырех сеяных, которые приступят к играм в понедельник в рамках первого круга.
По результатам жеребьевки члену сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Михаилу Кукушкину выпало встретиться с аргентинцем Федерико Дельбонисом в открывающем круге, а победитель сразится с Пэром во втором круге.
Шестой сеяный в одиночном разряде Александр Бублик, фаворит хозяев площадки, открывает свою игру потенциально сложной встречей с американцем Маккензи Макдональдом. Победитель этой встречи сразится с победителем состязания между обладателем
Обладатель
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров, обладатель
Американец Фрэнсис Тьяфу, который провел довольно успешный год, встретится с французом Корентином Муте, а победитель этой игры выйдет на второго сеяного Миомира Кечмановича в 1/8 финала.
Теннис Сандгрен, вернувшийся в строй после отсутствия
25 октября начинаются квалификационные матчи турнира. Из- за сокращения турнирной сетки для игроков участие в Astana open — возможность набрать дополнительные очки в рейтинг.
В статусе генерального спонсора на ATP 250 «Astana Open» присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.